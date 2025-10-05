RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Город в дыму, районы без света и проблемы с транспортом: первые последствия атаки на Львов

Иллюстративное фото: вероятно, Львов пережил крупнейшую атаку с начала войны (facebook.com DSNSKHARKIV.jpg)
Автор: Валерий Савицкий

В нескольких районах Львова из-за массированного вражеского обстрела частично исчезла электроэнергия. Также приостановлена работа городского транспорта, в городе черный дым из-за пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Андрея Садового.

"Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали", - отметил мэр.

Кроме того, Садовый сообщил, что из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.

"Прошу жителей оставаться в безопасности! Сейчас выезд на улицы опасен!", - отметил мэр.

Пожары и загрязнение воздуха

После вражеской атаки во Львове продолжается ряд крупных пожаров, над городом наблюдаются столбы черного дыма.

Мэр Андрей Садовый сообщил, что в городе пока отсутствует подтвержденная информация об опасных выбросах, но он посоветовал закрыть окна и оставаться в безопасном месте.

"После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно предохранить себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не спешите выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают", - написал он в своем Telegram.

Массированная атака на Львов

Напомним, ночью россияне массированно обстреляли Львов и Львовскую область практически всеми видами имеющихся вооружений.

Около 04:30 в городе прогремели первые взрывы из-за налета ударных дронов "Шахед".

Около 05:22 по Львову ударили крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

Впоследствии сообщалось о приближении к городу крылатых ракет и взрывах.

А около 06:00 во Львове раздались мощные взрывы из-за обстрела аэробаллистическими ракетами "Кинжал", выпущенными из истребителей МиГ-31.

