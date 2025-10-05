Город в дыму, районы без света и проблемы с транспортом: первые последствия атаки на Львов

"Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали", - отметил мэр.

Кроме того, Садовый сообщил, что из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.

"Прошу жителей оставаться в безопасности! Сейчас выезд на улицы опасен!", - отметил мэр.

Пожары и загрязнение воздуха

После вражеской атаки во Львове продолжается ряд крупных пожаров, над городом наблюдаются столбы черного дыма.

Мэр Андрей Садовый сообщил, что в городе пока отсутствует подтвержденная информация об опасных выбросах, но он посоветовал закрыть окна и оставаться в безопасном месте.

"После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно предохранить себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не спешите выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают", - написал он в своем Telegram.