Місто у диму, перебої зі світлом і проблеми з транспортом: перші наслідки атаки на Львів

"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі", - зазначив мер.

Крім того, Садовий повідомив, що через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові наразі не виїжджає на маршрути.

"Прошу мешканців залишатися в безпеці! Зараз виїзд на вулиці небезпечний!", - зазначив мер.

Пожежі та забруднення повітря

Після ворожої атаки у Львові триває низка великих пожеж, над містом спостерігаються стовпи чорного диму.

Мер Андрій Садовий повідомив, що у місті наразі відсутня підтверджена інформація про небезпечні викиди, але він порадив закрити вікна і залишатися в безпечному місці.

"Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють", - написав він у своєму Telegram.