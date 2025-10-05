UA

Місто у диму, перебої зі світлом і проблеми з транспортом: перші наслідки атаки на Львів

Ілюстративне фото: у Львові перебої зі світлом і роботою транспорту (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В кількох районах Львова через масштабний ворожий обстріл частково зникла електроенергія. У місті також призупинено роботу міського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Андрія Садового.

"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі", - зазначив мер.

Крім того, Садовий повідомив, що через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові наразі не виїжджає на маршрути.

"Прошу мешканців залишатися в безпеці! Зараз виїзд на вулиці небезпечний!", - зазначив мер.

Пожежі та забруднення повітря

Після ворожої атаки у Львові триває низка великих пожеж, над містом спостерігаються стовпи чорного диму.

Мер Андрій Садовий повідомив, що у місті наразі відсутня підтверджена інформація про небезпечні викиди, але він порадив закрити вікна і залишатися в безпечному місці.

"Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють", - написав він у своєму Telegram.

Масована атака на Львів

Нагадаємо, вночі росіяни масовано обстріляли Львів та Львівську область практично усіма видами наявних озброєнь.

Близько 04:30 у місті пролунали перші вибухи через наліт ударних дронів "Шахед".

Близько 05:22 по Львову вдарили крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.

Згодом повідомлялося про наближення до міста крилатих ракет і вибухи.

А близько 06:00 у Львові пролунали потужні вибухи через обстріл аеробалістичними ракетами "Кинджал", випущеними з винищувачів МіГ-31.

