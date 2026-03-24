ЮНЕСКО осмотрит место удара во Львове, Украина требует сильной реакции

20:47 24.03.2026 Вт
2 мин
После атаки на исторический центр Львова Киев призывает к санкциям против РФ
aimg Мария Науменко
ЮНЕСКО осмотрит место удара во Львове, Украина требует сильной реакции фото: Львов оказался под атакой дронов 24 марта (Getty Images)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что эксперты ЮНЕСКО посетят Львов для фиксации разрушений после российского удара по объекту культурного наследия.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в эфире телеканала "Мы Украина", информирует РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Читайте также: В центре Львова прилет дрона: горит жилой дом, пострадало наследие ЮНЕСКО

По его словам, Министерство иностранных дел уже договорилось со специалистами организации о соответствующем визите.

"Россия не просто нанесла удар по зданиям в центре Львова. Это удар по всемирному наследию ЮНЕСКО. Удар непосредственно по ЮНЕСКО как организации. Удар по всем в мире, кому не безразлично культурное наследие. Требуем сильных реакций", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД также сообщил, что Украина обратилась в ЮНЕСКО с требованием инициировать санкции против России в сфере культуры.

"Россия - государство-террорист, а россияне - варвары. Именно так европейские коллеги оценивают то, что произошло", - подытожил дипломат.

Напомним, вечером 24 марта российские дроны атаковали западные области Украины.

Во Львове зафиксировано попадание в жилые дома на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и улице Красной Калины.

В результате атаки пострадали люди, а также были повреждены объекты, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Больше по теме:
Львов, Тернополь, Ивано-Франковск под атакой дронов: что известно о последствиях
Львов, Тернополь, Ивано-Франковск под атакой дронов: что известно о последствиях
Аналитика
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой