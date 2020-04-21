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У Кабміні допустили продовження жорсткого карантину чрез масові пасхальні служби

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 20:48
У Кабміні допустили продовження жорсткого карантину чрез масові пасхальні служби
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Великодні богослужіння відвідало значно більше прихожан, ніж передбачалося

Порушення карантину під час пасхальних служб Почаївської та Святогірської лаври Української православної церкви Московського патріархату можуть стати причиною продовження карантину в нинішніх умовах без пом'якшення. Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Нємчинов в ефірі "Громадського".

"Я думаю, що це цілком можливо, треба дивитися ряд факторів", - відповів Немчинов на питання, чи можливо, що через пасхальних служб з великою кількістю людей Почаївської та Святогірської лаври УПЦ МП карантин не можуть пом'якшити.

У той же час Немчинов зазначив, що поки важко оцінювати, яким буде остаточне рішення Кабміну з карантину.

"Буде проведено комплексний аналіз ризиків, тільки після цього вже можна буде говорити про якийсь доконаний факт", - зазначив він.

Нагадаємо, в Донецькій області поліція відкрила справу через зібрання понад 300 осіб у Лаврі.

Крім того, карантин в Україні можуть продовжити як мінімум до 12 травня. Рішення про продовження карантину Кабінет міністрів розгляне завтра, 22 квітня.

Додамо, що в Україні зафіксовано зростання кількості заражених коронавірусом за добу. За даними глави М, за останні 24 години в країні виявлено 415 інфікованого COVID-19. Найбільше хворих коронавірусом в Чернівецькій області - 988.

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