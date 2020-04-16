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У Львові закривають усі продуктові ринки

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 15:21
У Львові закривають усі продуктові ринки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Діяльність ринків повинна бути припинено до кінця сьогоднішнього дня

У Львові прийняли рішення про посилення карантинних заходів, зокрема будуть закриті всі продуктові ринки на території міста. Про це повідомили у Львівському штабі по боротьбі з поширенням коронавіруса в Telegram.

Відповідне рішення 16 квітня прийняла Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"На виконання рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС, заборонити діяльність всіх продуктових ринків на території Львова з завтрашнього дня (припинити діяльність сьогодні до кінця дня)", - йдеться у рішенні комісії.

Також комісія дозволила проводити індивідуальні тренування спортсменів штатних національних збірних команд, при наявності засобів індивідуального захисту.

Раніше РБК-Україна писало, що в Сумській області на Великдень посилили карантинні обмеження. Зокрема, ввели заборону на перебування громадян в громадських місцях з суботи до вівторка.

Також повідомлялося, що 16 квітня у Львові повідомили про двох смертей від коронавіруса. Померла 52-річна жінка, у якої була двостороння пневмонія, а також 66-річний чоловік з цукровим діабетом.

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