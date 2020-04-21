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У Херсонській області збільшилася кількість хворих на COVID-19

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 21:19
У Херсонській області збільшилася кількість хворих на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу в області підтвердили 2 нових захворювання

У Херсонській області збільшилася кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом COVID-19 до 72. Про це повідомили в прес-службі Херсонської облдержадміністрації в Facebook.

Повідомляється, що за добу в області підтвердили два нових випадки захворювання - жінка 66 років і чоловік 75 років, обидва жителі Херсона.

"Хворі вже перебували в стаціонарах медичних установ Херсонської області з діагнозом пневмонія. Їх було додатково обстежено методом ПЛР, завдяки чому і вдалося виявити коронавірус. Зараз стан пацієнтів важкий. Вони були госпіталізовані в Херсонську обласну інфекційну лікарню. Вони отримують кисень, в підключення до апарату ШВЛ не потребують", - повідомили в ОДА.

Також протягом доби одужали 4 пацієнта з COVID-19. Всі вони перебували на самоізоляції. Всього в області вилікувались 10 осіб, 1 помер.

Раніше РБК-Україна писало, що у Рівненській області 21 квітня підтвердили 12 нових випадків коронавірусу. Вік хворих варіюється від 18 до 73 років.

Крім цього повідомлялося, що у Хмельницькій області закрили Головчинецький монастир, де було зафіксовано спалах коронавірусу. Всього в монастирі заразилися 5 чоловік.

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