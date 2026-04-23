Стрелок из Львова имел ментальные нарушения, его передали в спецбольницу
Правоохранители задержали мужчину, который в четверг, 23 апреля, устроил стрельбу в многоэтажке Львова. Он был доставлен в спецбольницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Львовской области.
"В результате происшествия никто не пострадал. Оружие правоохранители изъяли. Стрелок был доставлен в специальное лечебное учреждение", - говорится в заявлении.
Правоохранители установили, что стрелок - 34-летний житель одной из квартир дома - имеет ментальные нарушения. Он произвел выстрелы в доме из револьвера системы Флобер, который выбросил в окно, когда увидел полицейских.
В результате стрельбы никто не пострадал. Полицейские изъяли револьвер и направили его на экспертное исследование.
Фото: задержание стрелка во Львове (facebook.com/MVS.LVIV)
Задержанного доставили в специальное лечебное учреждение. Сейчас решается вопрос правовой квалификации события.
Что предшествовало
Сегодня утром в милицию поступил спецвызов о стрельбе в жилом доме. На место оперативно прибыли следственно-оперативная группа и спецназовцы.
Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.
Стрельба в Украине
Напомним, 22 апреля в Дарницком районе Киева произошла стрельба после ссоры водителя и пешехода. В результате происшествия мужчина был госпитализирован с ранениями.
Кроме того, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошла кровавая трагедия - вооруженный мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли семь человек.
Злоумышленник забаррикадировался в супермаркете с заложниками, однако переговоры не дали результата и его ликвидировали. Стрелком оказался местный житель 1968 года рождения, родом из России.
Ранее, 16 апреля, инцидент со стрельбой в школе произошел на Закарпатье. Тогда ученик 9 класса достал на уроке пистолет и дважды выстрелил, ранив одноклассника.