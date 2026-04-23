Стрелок из Львова имел ментальные нарушения, его передали в спецбольницу

Правоохранители задержали мужчину, который в четверг, 23 апреля, устроил стрельбу в многоэтажке Львова. Он был доставлен в спецбольницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Львовской области.

"В результате происшествия никто не пострадал. Оружие правоохранители изъяли. Стрелок был доставлен в специальное лечебное учреждение", - говорится в заявлении.

Правоохранители установили, что стрелок - 34-летний житель одной из квартир дома - имеет ментальные нарушения. Он произвел выстрелы в доме из револьвера системы Флобер, который выбросил в окно, когда увидел полицейских.

Фото: задержание стрелка во Львове (facebook.com/MVS.LVIV)

Задержанного доставили в специальное лечебное учреждение. Сейчас решается вопрос правовой квалификации события.

Что предшествовало

Сегодня утром в милицию поступил спецвызов о стрельбе в жилом доме. На место оперативно прибыли следственно-оперативная группа и спецназовцы.

Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

