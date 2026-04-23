ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Стрелок из Львова имел ментальные нарушения, его передали в спецбольницу

11:44 23.04.2026 Чт
2 мин
Что известно об оружии, из которого стрелял мужчина?
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: полицейские задержали стрелка из Львова (facebook.com zaporizhiapolice)

Правоохранители задержали мужчину, который в четверг, 23 апреля, устроил стрельбу в многоэтажке Львова. Он был доставлен в спецбольницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Львовской области.

Глава Нацполиции озвучил количество оружия на руках украинцев

"В результате происшествия никто не пострадал. Оружие правоохранители изъяли. Стрелок был доставлен в специальное лечебное учреждение", - говорится в заявлении.

Правоохранители установили, что стрелок - 34-летний житель одной из квартир дома - имеет ментальные нарушения. Он произвел выстрелы в доме из револьвера системы Флобер, который выбросил в окно, когда увидел полицейских.

В результате стрельбы никто не пострадал. Полицейские изъяли револьвер и направили его на экспертное исследование.

Фото: задержание стрелка во Львове (facebook.com/MVS.LVIV)

Задержанного доставили в специальное лечебное учреждение. Сейчас решается вопрос правовой квалификации события.

Что предшествовало

Сегодня утром в милицию поступил спецвызов о стрельбе в жилом доме. На место оперативно прибыли следственно-оперативная группа и спецназовцы.

Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Стрельба в Украине

Напомним, 22 апреля в Дарницком районе Киева произошла стрельба после ссоры водителя и пешехода. В результате происшествия мужчина был госпитализирован с ранениями.

Кроме того, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошла кровавая трагедия - вооруженный мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли семь человек.

Злоумышленник забаррикадировался в супермаркете с заложниками, однако переговоры не дали результата и его ликвидировали. Стрелком оказался местный житель 1968 года рождения, родом из России.

Ранее, 16 апреля, инцидент со стрельбой в школе произошел на Закарпатье. Тогда ученик 9 класса достал на уроке пистолет и дважды выстрелил, ранив одноклассника.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Львов Национальная полиция
Новости
Во Львове мужчина стрелял в многоэтажке
Во Львове мужчина стрелял в многоэтажке
Аналитика
