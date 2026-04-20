Бизнесмен 20 лет держал в трудовом рабстве мужчину на Львовщине

17:33 20.04.2026 Пн
Мужчина почти четверть века работал только за еду
aimg Мария Науменко
Бизнесмен 20 лет держал в трудовом рабстве мужчину на Львовщине Фото: на Львовщине 23 года мужчину держали в трудовом рабстве (Getty Images)

Во Львовской области расследуют дело о многолетней трудовой эксплуатации - мужчина более 20 лет выполнял тяжелую работу без зарплаты и в ненадлежащих условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, инцидент произошел в городе Городок. Местному предпринимателю сообщили о подозрении в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители установили, что в 2002 году к предпринимателю обратилась женщина с просьбой помочь ее брату найти работу и жилье. Мужчине на тот момент было 47 лет, он имел проблемы с алкоголем.

Предприниматель предложил ему работу по хозяйству с оплатой и проживанием, однако впоследствии эти условия фактически перестали выполняться.

Сначала мужчина мог свободно передвигаться и посещать родственников, но со временем его возможности ограничили. За выполненную работу он не получал денег - только еду, иногда готовые блюда, сигареты и место для проживания.

Потерпевший выполнял различные виды физического труда: помогал в строительстве, рубил дрова, косил траву, обрабатывал огород. В теплое время года его отвозили на хозяйство предпринимателя, где он охранял территорию и ухаживал за животными.

Условия проживания, по данным следствия, были ненадлежащими. В Городке мужчина жил в хозяйственной постройке без отопления, воды и надлежащих санитарных условий. На территории хозяйства - в металлическом контейнере без окон, электричества и водоснабжения.

Также он не имел сменной одежды и постельного белья, а его паспорт, по словам правоохранителей, забрал работодатель.

Жалобы на состояние здоровья игнорировались. В случае недовольства его работой подозреваемый применял физическую силу, оскорблял и унижал мужчину.

В таких условиях потерпевший находился 23 года. Его уволили в сентябре 2025 года после того, как работники миграционной полиции получили информацию о возможной эксплуатации.

Сейчас мужчине 71 год. Медики зафиксировали у него хронические заболевания, травмы рук и отсутствие зубов. Судебно-психиатрическая экспертиза также выявила ухудшение психоэмоционального состояния и социальной адаптации.

Сейчас он находится в гериатрическом пансионате, где получает необходимую помощь и уход.

Напоминаем, во Львове 2 апреля произошло резонансное убийство военнослужащего ТЦК - мужчине нанесли ножевое ранение в шею возле магазина на улице Выговского. Пострадавшего госпитализировали, однако от полученных травм он скончался в больнице.

Нападавшего задержали в тот же день - им оказался местный житель 1991 года рождения, который работает во Львовской таможне.

Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
