Украли деньги на ремонт подстанции: на Львовщине раскрыли схему в "Укрэнерго"

Во Львовской области разоблачили схему хищения средств "Укрэнерго" во время восстановления энергетической инфраструктуры после атак РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБУ во Львовской области в Facebook.
По материалам дела, к организации схемы причастны один из руководителей подразделения Западного территориального обслуживания сети "НЭК Укрэнерго" и бывший руководитель подрядной компании.
Установлено, что в декабре 2022 года ЧАО "НЭК Укрэнерго" заключило договор с ООО на капитальный ремонт и реставрацию поврежденных трансформаторов на общую сумму 16,3 млн гривен. Во время выполнения работ в отчетную документацию вносились работы, которые фактически не проводились, а также искусственно завышалась стоимость материалов и услуг.
Чиновник "Укрэнерго", который действовал в интересах ООО, завизировал документы и сознательно не проверил выполненный ремонт трансформаторов.
Таким образом, часть бюджетных средств, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры после обстрелов, осела в карманах злоумышленников.
Как проинформировали во Львовской областной прокуратуре, ремонт в кратчайшие сроки был критически важным, ведь линия, на которой размещалось оборудование, передает очень большие объемы электроэнергии.
"В случае выхода из строя группы автотрансформаторов передача электроэнергии потребителям в регионы становится невозможной. Одна такая группа может обеспечить электроэнергией всю Львовскую область или около 60% Киева. В масштабе государства это примерно 8-10% от общего потребления", - пояснили в прокуратуре.
Там добавили, что выход из строя такого магистрального оборудования создает критическую нагрузку на энергосистему. Это может привести к масштабному блэкауту для более миллиона потребителей.
По данным следствия, подрядчик провел ремонтные работы на трех автотрансформаторах, входивших в группу.
Однако в проектную и отчетную документацию директор общества внесла недостоверную информацию.
В частности, в актах были сознательно завышены объемы и стоимость работ и материалов, а также отражены как выполненные работы, которые фактически не проводились.
Фигурантам сообщено о подозрениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
За последние месяцы в энергетическом секторе Украины разоблачили несколько крупных коррупционных схем, связанных с ремонтом и защитой объектов энергетики.
В феврале правоохранители разоблачили частные компании, которые разворовывали средства на ремонте Трипольской ТЭС.
Ранее экс-министру энергетики Герману Галущенко сообщили о подозрении по делу "Мидас" из-за легализации средств через оффшоры и инвестиционный фонд, связанный с семьей фигуранта.
Также в ноябре 2025 года НАБУ сообщило о масштабной коррупционной схеме в "Энергоатоме".