Курс доллара Экономика Авто Tech

Украли деньги на ремонт подстанции: на Львовщине раскрыли схему в "Укрэнерго"

16:31 04.03.2026 Ср
3 мин
Ремонт трансформаторов был критически важным
aimg Ірина Глухова
Фото иллюстративное: на Львовщине разворовали средства на восстановление подстанции (Getty Images)

Во Львовской области разоблачили схему хищения средств "Укрэнерго" во время восстановления энергетической инфраструктуры после атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБУ во Львовской области в Facebook.

Читайте также: Схема на 168 млн гривен: в "Укрэнерго" разоблачили хищения электроэнергии

Что рассказали в СБУ

По материалам дела, к организации схемы причастны один из руководителей подразделения Западного территориального обслуживания сети "НЭК Укрэнерго" и бывший руководитель подрядной компании.

Установлено, что в декабре 2022 года ЧАО "НЭК Укрэнерго" заключило договор с ООО на капитальный ремонт и реставрацию поврежденных трансформаторов на общую сумму 16,3 млн гривен. Во время выполнения работ в отчетную документацию вносились работы, которые фактически не проводились, а также искусственно завышалась стоимость материалов и услуг.

Чиновник "Укрэнерго", который действовал в интересах ООО, завизировал документы и сознательно не проверил выполненный ремонт трансформаторов.

Таким образом, часть бюджетных средств, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры после обстрелов, осела в карманах злоумышленников.

Фото: На Львовщине разоблачили схему хищения денег "Укрэнерго" facebook.com/ssu.lviv

Детали от прокуратуры

Как проинформировали во Львовской областной прокуратуре, ремонт в кратчайшие сроки был критически важным, ведь линия, на которой размещалось оборудование, передает очень большие объемы электроэнергии.

"В случае выхода из строя группы автотрансформаторов передача электроэнергии потребителям в регионы становится невозможной. Одна такая группа может обеспечить электроэнергией всю Львовскую область или около 60% Киева. В масштабе государства это примерно 8-10% от общего потребления", - пояснили в прокуратуре.

Там добавили, что выход из строя такого магистрального оборудования создает критическую нагрузку на энергосистему. Это может привести к масштабному блэкауту для более миллиона потребителей.

По данным следствия, подрядчик провел ремонтные работы на трех автотрансформаторах, входивших в группу.

Однако в проектную и отчетную документацию директор общества внесла недостоверную информацию.

В частности, в актах были сознательно завышены объемы и стоимость работ и материалов, а также отражены как выполненные работы, которые фактически не проводились.

Объявление подозрений

Фигурантам сообщено о подозрениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением);
  • ч. 4 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в крупных размерах, в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Коррупционные схемы в энергетическом секторе

За последние месяцы в энергетическом секторе Украины разоблачили несколько крупных коррупционных схем, связанных с ремонтом и защитой объектов энергетики.

В феврале правоохранители разоблачили частные компании, которые разворовывали средства на ремонте Трипольской ТЭС.

Ранее экс-министру энергетики Герману Галущенко сообщили о подозрении по делу "Мидас" из-за легализации средств через оффшоры и инвестиционный фонд, связанный с семьей фигуранта.

Также в ноябре 2025 года НАБУ сообщило о масштабной коррупционной схеме в "Энергоатоме".

