Украли деньги на ремонт подстанции: на Львовщине раскрыли схему в "Укрэнерго"

Что рассказали в СБУ

По материалам дела, к организации схемы причастны один из руководителей подразделения Западного территориального обслуживания сети "НЭК Укрэнерго" и бывший руководитель подрядной компании.

Установлено, что в декабре 2022 года ЧАО "НЭК Укрэнерго" заключило договор с ООО на капитальный ремонт и реставрацию поврежденных трансформаторов на общую сумму 16,3 млн гривен. Во время выполнения работ в отчетную документацию вносились работы, которые фактически не проводились, а также искусственно завышалась стоимость материалов и услуг.

Чиновник "Укрэнерго", который действовал в интересах ООО, завизировал документы и сознательно не проверил выполненный ремонт трансформаторов.

Таким образом, часть бюджетных средств, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры после обстрелов, осела в карманах злоумышленников.

Детали от прокуратуры

Как проинформировали во Львовской областной прокуратуре, ремонт в кратчайшие сроки был критически важным, ведь линия, на которой размещалось оборудование, передает очень большие объемы электроэнергии.

"В случае выхода из строя группы автотрансформаторов передача электроэнергии потребителям в регионы становится невозможной. Одна такая группа может обеспечить электроэнергией всю Львовскую область или около 60% Киева. В масштабе государства это примерно 8-10% от общего потребления", - пояснили в прокуратуре.

Там добавили, что выход из строя такого магистрального оборудования создает критическую нагрузку на энергосистему. Это может привести к масштабному блэкауту для более миллиона потребителей.

По данным следствия, подрядчик провел ремонтные работы на трех автотрансформаторах, входивших в группу.

Однако в проектную и отчетную документацию директор общества внесла недостоверную информацию.

В частности, в актах были сознательно завышены объемы и стоимость работ и материалов, а также отражены как выполненные работы, которые фактически не проводились.

Объявление подозрений

Фигурантам сообщено о подозрениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: