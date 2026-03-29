На Львовщине дети отравились в садике, их госпитализировали

17:40 29.03.2026 Вс
2 мин
Сейчас специалисты устанавливают источник инфекции и факторы передачи
aimg Эдуард Ткач
Иллюстративное фото: в больницу госпитализировали 8 детей (Getty Images)

Во Львовской области уже второй раз с начала года произошла вспышка острой кишечной инфекции. На этот раз отравление зафиксировали в одном из детсадов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Читайте также: "Таинственное отравление" в Полтавской области: в ГСЧС объяснили, что произошло на самом деле

В публикации указано, что инцидент произошел в городе Сокаль Шептицкого района Львовской области. В частности, в течение последних нескольких дней в больницу были госпитализированы дети, которые отравились.

"В течение 27-29 марта 2026 года в инфекционное отделение Сокальской районной больницы госпитализированы 8 детей. У всех симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Состояние пациентов - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Было установлено, что все больные посещали и питались в одном из детских дошкольных учреждений города.

Сейчас специалисты Центра контроля и профилактики болезней проводят эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник инфекции и факторы передачи. Для достижения результата они:

  • опрашивают госпитализированных детей и их родителей;
  • выясняют, какие продукты потребляли;
  • на объекте вспышки совместно со специалистами Госпродпотребслужбы отбирают образцы пищевых продуктов, воды и смывов для лабораторного исследования, а также обследуют работников заведения.

Другие случаи отравления

Напомним, 24 февраля стало известно, что во Львове за два дня были госпитализированы 15 человек с острой кишечной инфекцией. Среди них было 11 детей. Установлено, что они питались в одном из развлекательных заведений.

Также мы писали, что в Черкасской области директору спецшколы сообщили о подозрении после массового отравления воспитанников и работников заведения. Из-за заражения бактерией пострадали 14 детей и 6 взрослых.

