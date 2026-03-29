На Львовщине дети отравились в садике, их госпитализировали

В публикации указано, что инцидент произошел в городе Сокаль Шептицкого района Львовской области. В частности, в течение последних нескольких дней в больницу были госпитализированы дети, которые отравились.

"В течение 27-29 марта 2026 года в инфекционное отделение Сокальской районной больницы госпитализированы 8 детей. У всех симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Состояние пациентов - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Было установлено, что все больные посещали и питались в одном из детских дошкольных учреждений города.

Сейчас специалисты Центра контроля и профилактики болезней проводят эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник инфекции и факторы передачи. Для достижения результата они: