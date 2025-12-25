ua en ru
В Черкасской области объявили подозрение директору спецшколы из-за массового отравления детей

Четверг 25 декабря 2025 19:10
В Черкасской области произошло массовое отравление учеников спецшколы
Автор: Татьяна Веремеева

В Черкасской области директору специальной школы сообщили о подозрении после массового отравления воспитанников и работников заведения. В результате заражения бактерией Salmonella enterica пострадали 14 детей и 6 взрослых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасскую областную прокуратуру.

По данным следствия, в больницу обратились 20 человек, которые являются воспитанниками и сотрудниками школы-интерната. Во время лабораторных исследований у пострадавших подтвердили заражение бактерией Salmonella enterica.

Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, возбудитель инфекции также обнаружили на кухонной посуде пищеблока заведения.

В прокуратуре отметили, что чиновник, который отвечал за организацию питания и соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм, не обеспечил надлежащий санитарный режим. Это, по версии следствия, и привело к массовому заражению.

Директору школы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование осуществляют следователи полиции Черкасской области.

В то же время в прокуратуре отмечают, что согласно Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Ранее РБК-Украина писало, что клиент, который отравился едой в ресторане, имеет право требовать от заведения компенсацию - как за лечение, так и за моральный ущерб. Юрист объясняет, что для этого нужно зафиксировать отравление у врача, подать письменную претензию ресторану, а в случае отказа - обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд с доказательствами.

Также мы рассказывали, как сохранить продукты во время отключения электроэнергии, особенно в праздничный период. РБК-Украина объясняет, сколько холодильник и морозилка держат холод без света, как правильно пользоваться балконом зимой, сделать импровизированные "аккумуляторы холода", а также какие блюда нужно съесть первыми, а что может храниться дольше, чтобы избежать порчи еды и пищевого отравления.

