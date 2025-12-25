В Черкасской области объявили подозрение директору спецшколы из-за массового отравления детей

В Черкасской области директору специальной школы сообщили о подозрении после массового отравления воспитанников и работников заведения. В результате заражения бактерией Salmonella enterica пострадали 14 детей и 6 взрослых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасскую областную прокуратуру .

По данным следствия, в больницу обратились 20 человек, которые являются воспитанниками и сотрудниками школы-интерната. Во время лабораторных исследований у пострадавших подтвердили заражение бактерией Salmonella enterica.

Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, возбудитель инфекции также обнаружили на кухонной посуде пищеблока заведения.

В прокуратуре отметили, что чиновник, который отвечал за организацию питания и соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм, не обеспечил надлежащий санитарный режим. Это, по версии следствия, и привело к массовому заражению.

Директору школы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование осуществляют следователи полиции Черкасской области.

В то же время в прокуратуре отмечают, что согласно Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.