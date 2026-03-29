На Львовщине дети отравились в садике, их госпитализировали
Во Львовской области уже второй раз с начала года произошла вспышка острой кишечной инфекции. На этот раз отравление зафиксировали в одном из детсадов региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.
В публикации указано, что инцидент произошел в городе Сокаль Шептицкого района Львовской области. В частности, в течение последних нескольких дней в больницу были госпитализированы дети, которые отравились.
"В течение 27-29 марта 2026 года в инфекционное отделение Сокальской районной больницы госпитализированы 8 детей. У всех симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Состояние пациентов - средней тяжести", - говорится в сообщении.
Было установлено, что все больные посещали и питались в одном из детских дошкольных учреждений города.
Сейчас специалисты Центра контроля и профилактики болезней проводят эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник инфекции и факторы передачи. Для достижения результата они:
- опрашивают госпитализированных детей и их родителей;
- выясняют, какие продукты потребляли;
- на объекте вспышки совместно со специалистами Госпродпотребслужбы отбирают образцы пищевых продуктов, воды и смывов для лабораторного исследования, а также обследуют работников заведения.
Другие случаи отравления
Напомним, 24 февраля стало известно, что во Львове за два дня были госпитализированы 15 человек с острой кишечной инфекцией. Среди них было 11 детей. Установлено, что они питались в одном из развлекательных заведений.
Также мы писали, что в Черкасской области директору спецшколы сообщили о подозрении после массового отравления воспитанников и работников заведения. Из-за заражения бактерией пострадали 14 детей и 6 взрослых.