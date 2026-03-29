На Львівщині діти отруїлися в садочку, їх госпіталізували

17:40 29.03.2026 Нд
Наразі фахівці встановлюють джерело інфекції та фактори передачі
aimg Едуард Ткач
На Львівщині діти отруїлися в садочку, їх госпіталізували Ілюстративне фото: до лікарні госпіталізували 8 дітей (Getty Images)

У Львівській області вже вдруге з початку року стався спалах гострої кишкової інфекції. На цей раз отруєння зафіксували в одному з дитсадочків регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

У публікації вказано, що інцидент стався у місті Сокаль Шептицького району Львівської області. Зокрема, впродовж останніх кількох днів до лікарні були госпіталізовані діти, які отруїлися.

"Впродовж 27-29 березня 2026 року в інфекційне відділення Сокальської районної лікарні госпіталізовано 8 дітей. У всіх симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, біль у животі, діарея. Стан пацієнтів - середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що всі хворі відвідували та харчувалися в одному з дитячих дошкільних закладів міста.

Наразі фахівці Центру контролю та профілактики хвороб проводять епідеміологічне розслідування, щоб встановити джерело інфекції та фактори передачі. Для досягнення результату вони:

  • опитують госпіталізованих дітей та їх батьків;
  • з’ясовують, які продукти споживали;
  • на об'єкті спалаху спільно зі спеціалістами Держпродспоживслужби відбирають зразки харчових продуктів, води та змивів для лабораторного дослідження, а також обстежують працівників закладу.

Інші випадки отруєння

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що у Львові за два дні було госпіталізовано 15 осіб із гострою кишковою інфекцією. Серед них було 11 дітей. Встановлено, що вони харчувалися в одному з розважальних закладів.

Також ми писали, що в Черкаській області директору спецшколи повідомили про підозру після масового отруєння вихованців і працівників закладу. Через зараження бактерією постраждали 14 дітей і 6 дорослих.

Ажіотаж на кордоні: у ДПСУ назвали причину черг на в'їзд в Україну і дали пораду
