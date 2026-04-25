В "Укрэнерго" дали прогноз ждать ли графики отключения света в воскресенье

Коррупционные скандалы в энергетике

Напомним, недавно в Украине разоблачили масштабную схему хищения средств НЭК "Укрэнерго". В период 2022-2024 годов должностные лица компании и представители коммерческих структур организовали закупки оборудования по завышенным ценам, что нанесло государству ущерб на сумму более 447 млн гривен.

Кроме того, резонанс вызвало дело о закупках газа для нужд "Укргаздобычи". Там действовала схема, по которой государственная компания переплатила за энергоносители почти 300 миллионов гривен.

Также правоохранители задокументировали факты растраты средств в профсоюзах ООО "Оператор ГТС Украины". Речь идет о 15 млн гривен, которые вместо поддержки отрасли были потрачены на организацию элитного отдыха, поездки и корпоративные мероприятия.