В "Укрэнерго" дали прогноз ждать ли графики отключения света в воскресенье

21:15 25.04.2026 Сб
2 мин
Какой будет ситуация в энергосистеме завтра?
Сергей Козачук
Фото: ждать ли графики отключения света в воскресенье (Getty Images)

В Украине завтра, 26 апреля, не планируют применять графики отключения электроэнергии. Энергетики призывают перенести использование мощных приборов на дневные часы.

Рекомендации для потребителей

По информации энергетиков, в воскресенье меры ограничения потребления не прогнозируются.

Однако жителей просят экономно относиться к энергосистеме и учитывать пиковые нагрузки.

В частности, специалисты советуют перенести использование энергоемких процессов на дневное время - с 11:00 до 16:00.

В то же время граждан призывают ограничить пользование мощными электроприборами в вечерние часы, а именно с 18:00 до 22:00.

Коррупционные скандалы в энергетике

Напомним, недавно в Украине разоблачили масштабную схему хищения средств НЭК "Укрэнерго". В период 2022-2024 годов должностные лица компании и представители коммерческих структур организовали закупки оборудования по завышенным ценам, что нанесло государству ущерб на сумму более 447 млн гривен.

Кроме того, резонанс вызвало дело о закупках газа для нужд "Укргаздобычи". Там действовала схема, по которой государственная компания переплатила за энергоносители почти 300 миллионов гривен.

Также правоохранители задокументировали факты растраты средств в профсоюзах ООО "Оператор ГТС Украины". Речь идет о 15 млн гривен, которые вместо поддержки отрасли были потрачены на организацию элитного отдыха, поездки и корпоративные мероприятия.

