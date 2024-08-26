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В Луцке в результате обстрела России поврежден многоквартирный дом

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 26 августа, во время массированного обстрела России в Луцке был поврежден многоквартирный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Луцка Игоря Полищука.

В 08:23 Полищук заявил о работе противовоздушной обороны (ПВО) и призвал гражданских оставаться в укрытиях. 

Позже городской голова также сообщил о повреждении многоквартирного дома.

"Детали относительно пострадавших уточняются. Нахожусь на месте происшествия", - добавил он. 

В 08:55 Полищук предупредил о новом взрыве в городе. 

Известно о погибшем 

По словам мэра, в результате обстрела поврежден объект инфраструктуры в городе. Также есть информация об одном погибшем. 

Масштабный обстрел

Этим утром террористы прибегли к масштабному обстрелу по территории Украины ударными дронами и крылатыми ракетами. Еще ночью стало известно о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выводе вражеских кораблей с «Калибрами» в Черное море

Тем временем в Киеве и ряде областей сейчас начались перебои со светом

Все подробности массированного обстрела - по ссылке

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