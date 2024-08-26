У Луцьку внаслідок обстрілу Росії пошкоджено багатоквартирний будинок

Сьогодні, 26 серпня, під час масованого обстрілу Росії у Луцьку було пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Луцьку Ігоря Поліщука.
О 08:23 Поліщук заявив про роботу протиповітряної оборони (ППО) та закликав цивільних залишатись в укриттях.
Пізніше міський голова також повідомив про пошкодження багатоквартирного будинку.
"Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події", - додав він.
О 08:55 Поліщук попередив про новий вибух у місті.
Цього ранку терористи вдались до масштабного обстрілу по території України ударними дронами й крилатими ракетами. Ще вночі стало відомо про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС й виведення ворожих кораблів з "Калібрами" у Чорне море.
Тим часом у Києві та низці областей наразі почалися перебої зі світлом.
Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.
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