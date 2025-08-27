ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Из-за изъятия центральной властью из бюджета столицы 8 млрд грн в Киеве вырастут цены на проезд, - нардеп

Киев, Среда 27 августа 2025 12:46
UA EN RU
Из-за изъятия центральной властью из бюджета столицы 8 млрд грн в Киеве вырастут цены на проезд, - нардеп Фото: в Киеве вырастут цены на проезд из-за решения центральной власти (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Из-за изъятия центральной властью из бюджета Киева 8 млрд грн на премии чиновникам "Укрзализныци" в Киеве вырастет цена на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

"В Киеве повысится цена на общественный транспорт, потому что Офис изъял 8 млрд грн на премии чиновникам. Вот документ Департамента финансов КГГА в котором четко сказано: 8 млрд, должны были идти, в том числе, на транспорт, дороги, школы, больницы. Эти деньги Банковая украла у киевлян. Киев не может поддерживать старые тарифы на проезд, потому что созданная "слугами" бюджетная дыра - огромная", - написал нардеп.

Цены на проезд в Киеве вырастут из-за недостатка 8 млрд грн в бюджете (t.me/oleksiihoncharenko)

Он отметил, что в столице всегда были самые низкие в Украине цены на проезд в коммунальном транспорте, но из-за действий центральной власти, тарифы вырастут в несколько раз.

"Роскоши Банковой не вытягивает даже бюджет Киева. Здесь всегда были самые низкие в стране цены на транспорт. Сейчас - 8 грн за одну поездку и 6,50 грн, если ездишь постоянно. Жители других городов могут сравнить со своими. Теперь проезд в транспорте в Киеве вырастет в несколько раз. И все это - ради того, чтобы увеличить премии чиновникам. Не благодарите!" - заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Ранее сообщалось, что 20 августа Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет, которые предусматривают изъятие 8 млрд грн из бюджета Киева.

Как отметил городской голова Виталий Кличко, эти деньги столица планировала потратить на компенсацию стоимости проезда в общественном транспорте, помощь военным, доплаты бюджетникам и тому подобное.

Военные также массово раскритиковали изъятие у Киева средств, заявив, что центральная власть лишила город возможности помогать ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
Новости
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы