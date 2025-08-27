Из-за изъятия центральной властью из бюджета столицы 8 млрд грн в Киеве вырастут цены на проезд, - нардеп
Из-за изъятия центральной властью из бюджета Киева 8 млрд грн на премии чиновникам "Укрзализныци" в Киеве вырастет цена на проезд в общественном транспорте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.
"В Киеве повысится цена на общественный транспорт, потому что Офис изъял 8 млрд грн на премии чиновникам. Вот документ Департамента финансов КГГА в котором четко сказано: 8 млрд, должны были идти, в том числе, на транспорт, дороги, школы, больницы. Эти деньги Банковая украла у киевлян. Киев не может поддерживать старые тарифы на проезд, потому что созданная "слугами" бюджетная дыра - огромная", - написал нардеп.
Цены на проезд в Киеве вырастут из-за недостатка 8 млрд грн в бюджете (t.me/oleksiihoncharenko)
Он отметил, что в столице всегда были самые низкие в Украине цены на проезд в коммунальном транспорте, но из-за действий центральной власти, тарифы вырастут в несколько раз.
"Роскоши Банковой не вытягивает даже бюджет Киева. Здесь всегда были самые низкие в стране цены на транспорт. Сейчас - 8 грн за одну поездку и 6,50 грн, если ездишь постоянно. Жители других городов могут сравнить со своими. Теперь проезд в транспорте в Киеве вырастет в несколько раз. И все это - ради того, чтобы увеличить премии чиновникам. Не благодарите!" - заявил народный депутат Алексей Гончаренко.
Ранее сообщалось, что 20 августа Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет, которые предусматривают изъятие 8 млрд грн из бюджета Киева.
Как отметил городской голова Виталий Кличко, эти деньги столица планировала потратить на компенсацию стоимости проезда в общественном транспорте, помощь военным, доплаты бюджетникам и тому подобное.
Военные также массово раскритиковали изъятие у Киева средств, заявив, что центральная власть лишила город возможности помогать ВСУ.