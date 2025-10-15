В Луцке назвали дату старта отопительного сезона: кому дадут тепло в первую очередь

Кто в Луцке получит тепло в первую очередь

Согласно информации государственного коммунального предприятия, отопительный период 2025/2026 годов в Луцке будет начат в четверг, 16 октября.

Уточняется, что подавать тепло начнут во исполнение решения исполнительного комитета Луцкого городского совета (№634-1 от 10.10.2025 года).

"Учитывая понижение среднесуточной температуры наружного воздуха в течение трех суток до менее +8°C", - объяснили гражданам.

Подчеркивается, что ГКП "Луцктепло" начинает выполнение мероприятий по обеспечению отоплением объектов социальной сферы.

То есть в первую очередь отопление будет подано:

в дошкольные учебные заведения;

в школы;

в больничные учреждения.

Когда подадут отопление для жилого фонда

Сообщается также, что прогрев в областном центре Волынской области учреждения социальной сферы, "Луцктепло" начнет перевод котельных и тепловых сетей с летнего в зимний режим работы.

"С постепенной подачей отопления для жилого фонда", - отметили в коммунальном предприятии.

В завершение местным жителям объяснили, что "обеспечение отоплением всех потребителей займет несколько дней".

Публикация ГКП "Луцктепло" (скриншот: facebook.com/lutskteplo)