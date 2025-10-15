У Луцьку назвали дату старту опалювального сезону: кому дадуть тепло в першу чергу

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики повідомили, чи готова Україна до опалювального сезону на тлі регулярних ворожих атак.

Тим часом влада Миколаєва пояснила, чому намагатиметься відтерміновувати початок опалювального сезону в місті цього року якомога довше.

Крім того, ми розповідали, що у школах міста Калуш Івано-Франківської області діти мерзнуть без опалення, тож тривалість уроків вирішили скоротити.

Згодом коли ввімкнуть тепло та як будуть економити вирішили у Житомирі.

