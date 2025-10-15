У Луцьку назвали дату старту опалювального сезону: кому дадуть тепло в першу чергу

Опалювальний сезон у Луцьку буде стартувати вже завтра, 16 жовтня. Проте тепло отримають не всі й не одразу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДКП "Луцьктепло" у Facebook.
Згідно з інформацією державного комунального підприємства, опалювальний період 2025/2026 років у Луцьку буде розпочато в четвер, 16 жовтня.
Уточнюється, що подавати тепло почнуть на виконання рішення виконавчого комітету Луцької міської ради (№634-1 від 10.10.2025 року).
"З огляду на пониження середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб до менше +8°C", - пояснили громадянам.
Наголошується, що ДКП "Луцьктепло" розпочинає виконання заходів із забезпечення опаленням об'єктів соціальної сфери.
Тобто в першу чергу опалення буде подано:
Повідомляється також, що прогрівши в обласному центрі Волинської області заклади соціальної сфери, "Луцьктепло" розпочне переведення котелень та теплових мереж із літнього в зимовий режим роботи.
"Із поступовою подачею опалення для житлового фонду", - зауважили у комунальному підприємстві.
Насамкінець місцевим мешканцям пояснили, що "забезпечення опаленням усіх споживачів займе декілька днів".
