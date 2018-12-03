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Порошенко вніс у Раду закон про припинення дії договору про дружбу з РФ

Новини » Політика    03.12.2018 - 12:14
Порошенко вніс у Раду закон про припинення дії договору про дружбу з РФ
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент вніс до парламенту законопроект про припинення дії договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і РФ

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 3 грудня, вніс у Верховну раду законопроект №0206 про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Нагадаємо, 17 вересня Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.

Відзначимо, що строк дії договору про дружбу з РФ закінчується 31 березня 2019 року і, щоб він не продовжився автоматично, в термін до 30 вересня Україна повинная була повідомити РФ про його припинення. 21 вересня Україна офіційно повідомила Росію про розірвання договору про дружбу. Глава МЗС України назвав цю подію дуже важливою, оскільки в ноті детально обґрунтовуються всі порушення Росією положень даного договору.

26 вересня Петро Порошенко передав Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу ноту про рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією.

Зазначимо, раніше Порошенко заявляв, що договори з Росією не варті паперу, на якому вони написані. Зокрема, він мав на увазі і договір про дружбу. За словами глави держави, Україна з 2014 року неодноразово переконувалася в тому, що договори з РФ нічого не значать.

Договір про дружбу з Росією був підписаний 31 травня 1997 терміном на 10 років (з наступною автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти). Він набув чинності 1 квітня 1999 року.

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