Порошенко пропонує припинити дію Договору про дружбу з РФ з 1 квітня 2019

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Текст закону з'явився на сайті парламенту

Президент України Петро Порошенко пропонує Верховній раді припинити дію Договору про дружбу з Росією з 1 квітня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на текст відповідного законопроекту.

Зазначимо, документ був зареєстрований у ВР після 12:00, однак тексту на той момент на сайті не було.

"Припинити з 1 квітня 2019 року дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, учиненого 31 травня 1997 року в м.Києві та ратифікованого Верховною радою України 14 січня 1998 року", - сказано у тексті закону.

Підкреслюється, що припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ звільняє нашу державу від будь-якого зобов'язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання названого Договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

У пояснювальній записці підкреслюється, що прийняття законопроекту не матиме негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів; ринок праці; громадське здоров’я; екологію та навколишнє природне середовище; інші сфери суспільних відносин.

"Припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією з огляду на його триваюче істотне порушення з боку РФ та відповідно до статті 40 цього Договору дозволить належним чином та ефективно захистити національні інтереси України у міжнародних відносинах", - вказано у записці.

Нагадаємо, Порошенко сьогодні, 3 грудня, вніс до Верховної ради законопроект №0206 про припинення дії договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

РБК-Україна також повідомляло, що парламент повинен розглянути президентський законопроект про розірвання договору про дружбу з Росією у четвер, 6 грудня, про що заявив глава Верховної ради Андрій Парубій.

Додамо також, термін дії договору про дружбу з РФ закінчується 31 березня 2019 року. Для непродовження його дії до 30 вересня Україна повинна була повідомити РФ про його припинення. 21 вересня Україна офіційно повідомила РФ про розірвання договору про дружбу.