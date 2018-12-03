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ВР може розглянути розірвання договору про дружбу з РФ у четвер

Новини » Політика    03.12.2018 - 14:42
ВР може розглянути розірвання договору про дружбу з РФ у четвер
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Розгляд у четвер буде можливим, якщо профільний комітет розгляне проект закону 5 грудня

Парламент має розглянути президентський законопроект про розірвання договору про дружбу з Росією у четвер. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що розгляд у четвер буде можливим, якщо профільний комітет розгляне проект закону у середу, 5 грудня.

"Стосовно розірвання міжнародних угод, якщо в середу розгляне профільний комітет, ми в четвер зможемо теж розглянути цей законопроект. Значною мірою це буде залежати від рішення комітету", - заявив Парубій.

За його словами, народні депутати погодяться включити питання про розірвання договору з РФ у порядок денний у четвер.

Нагадаємо, сьогодні глава держави Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект №0206 про припинення дії договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

Так, 17 вересня Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

Варто зазначити, що термін дії договору про дружбу з РФ закінчується 31 березня 2019 року і, щоб він не продовжився автоматично, у строк до 30 вересня Україна повинна була повідомити РФ про його припинення. 21 вересня Україна офіційно повідомила РФ про розірвання договору про дружбу.

Додамо також, 26 вересня Петро Порошенко передав генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу ноту про рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією.

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