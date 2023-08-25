Лукашенко заявил, что не обеспечил безопасность для Пригожина

По его словам, Пригожин никогда не просил у него гарантии безопасности для себя. Он также заявляет, что российский диктатор Владимир Путин не причастен к крушению самолета Пригожина.

"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел", – сказал он.

Однако он рассказал, что дважды обсуждал с Пригожиным вопросы его безопасности: во время мятежа ЧВК "Вагнера" и когда тот приезжал в Беларусь вместе с Дмитрием Уткиным.

Тогда он якобы предупредил Пригожина, что тот "погубит людей и сам погибнет", а во втором "категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите" (на этом цитата кончается).

Лукашенко заметил, что Путин вряд ли причастен к катастрофе бизнес-джета Пригожина. Он сказал, что "не может представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло".

Вероятная смерть Пригожина

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет с 10 людьми на борту, среди которых числился и Пригожин.

Официально его смерть пока не подтвердили, однако американская разведка считает, что Пригожин погиб.

Западный чиновник рассказал Financial Times, что бизнес-джет могли сбить на российской ЗРК, а New York Times пишет, что к аварии мог привести взрыв на борту самолета.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Мониторинговая группа "Белорусские Гаюны" пока не фиксирует вывод боевиков "Вагнера" из Беларуси. Но спутниковые снимки подтверждают, что с начала августа лагерь "вагнеровцев" в Белоруссии начали демонтироваться.

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