Выход "вагнеровцев" из Беларуси не фиксируется, однако ситуация постоянно меняется, - "Гаюн"
Сейчас вывод наемников ЧВК "Вагнера" с территории Беларуси не фиксируется. В то же время ситуация не является статичной и постоянно меняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Белорусский Гаюн".
"Сейчас мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" не фиксирует вывод сил наемников с их главной базы в Беларуси - лагеря в селе Циль Осиповичского района. При этом вчера вечером в окрестностях лагеря фиксировались перебои в работе интернета", - пишет пресс-служба.
Согласно спутниковым снимкам от 15 августа, в полевом лагере в селе Циль наблюдалось незначительное увеличение техники. В частности, с 28 июля в лагере было разобрано около 35 палаток из почти 300.
Ситуация, как пишет мониторинговая группа, не статична и постоянно меняется.
Авария самолета Пригожина
Вчера, 23 августа, на территории Тверской области Российской Федерации разбился самолет с 10 человек на борту. Позже Росавиация заявила, что среди пассажиров числился и глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. В то же время официально смерть главаря "наемников" не подтвердили.
Также напомним, что после неудачного мятежа Пригожина в России, часть его наемников была переброшена в Беларусь. В результате ряд стран не исключал риска того, что "вагнеровцы" могут прибегнуть к провокациям на границе стран НАТО.
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