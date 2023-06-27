Пригожин "перекантуется" в Беларуси. Лукашенко не против взять "вагнеровцев" в свою армию

Основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин уже якобы выехал из России в Беларусь. Страна хочет принять и наемников.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " БелТА ".

По его словам, "вагнеровцам" предоставили гарантии безопасности после их попытки госпереворота. Сейчас они якобы уже действуют.

"Да, действительно, он (основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин - ред.) сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их ("вагнеровцев" - ред.) счет”, - рассказал диктатор.

Он также добавил, что он бы хотел включить наемников Пригожина в состав своей армии. Его мнение уже поддержал министр обороны РБ Виктор Хренин.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе Пригожин обвинил регулярные войска России в нанесении ударов по тыловым лагерям "вагнеровцев". Под этим предлогом он собрал 25 тысяч наемников и начал попытку государственного переворота.

За день подразделениям ЧВК "Вагнера" удалось взять под свой контроль Ростов и местные военные объекты. После этого солдаты выдвинулись в сторону Москвы.

Но такой стремительный штурм остановился после того, как Пригожин провел разговор с Лукашенко.

Более детально о том, почему бунт так быстро провалился, - читайте в материале РБК-Украина.