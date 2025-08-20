ua en ru
Лукашенко захотел военного сотрудничества с Ираном

Беларусь, Среда 20 августа 2025 16:18
Лукашенко захотел военного сотрудничества с Ираном Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Беларусь планирует углублять сотрудничество с Ираном во всех сферах, в том числе и военной.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА.

"Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы стремимся выполнить все наши обязательства, которые взяли на себя перед Ираном. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы приехали к своим друзьям, и вы можете и должны чувствовать себя здесь как друзья", - сказал Лукашенко президенту Ирана.

Белорусский диктатор "передал приветствие" духовному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи и напомнил о своих предыдущих визитах в страну.

"Мы готовы обсуждать любые вопросы. У нас нет закрытых тем, мы готовы сотрудничать по вопросам, начиная от обеспечения населения вашей страны продовольствием и заканчивая военно-техническим сотрудничеством", - отметил он.

Военные учения Беларуси и РФ военные учения

Напомним, с 12 по 16 сентября 2025 годасостоятся совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025". Ожидается, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

Кремль и Минск утверждают, что учения носят исключительно оборонительный характер и не несут угрозы. В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский предупредил, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.

Подробнее о том, есть ли угроза для Украины от учений РФ и Беларуси "Запад-2025" и что говорят в СНБО - читайте в материале РБК-Украина.

