Лукашенко захотел военного сотрудничества с Ираном

Беларусь планирует углублять сотрудничество с Ираном во всех сферах, в том числе и военной.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА .

"Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы стремимся выполнить все наши обязательства, которые взяли на себя перед Ираном. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы приехали к своим друзьям, и вы можете и должны чувствовать себя здесь как друзья", - сказал Лукашенко президенту Ирана.

Белорусский диктатор "передал приветствие" духовному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи и напомнил о своих предыдущих визитах в страну.

"Мы готовы обсуждать любые вопросы. У нас нет закрытых тем, мы готовы сотрудничать по вопросам, начиная от обеспечения населения вашей страны продовольствием и заканчивая военно-техническим сотрудничеством", - отметил он.