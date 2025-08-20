Лукашенко захотів військової співпраці з Іраном

Білорусь планує поглиблювати співпрацю з Іраном у всіх сферах, у тому числі й військовій.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час переговорів із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТА .

"Ви були й залишаєтеся нашими друзями. Ми прагнемо виконати всі наші зобов’язання, які взяли на себе перед Іраном. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви приїхали до своїх друзів, і ви можете і повинні почуватися тут як друзі", - сказав Лукашенко президенту Ірану.

Білоруський диктатор "передав вітання" духовному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї та нагадав про свої попередні візити до країни.

"Ми готові обговорювати будь-які питання. У нас немає закритих тем, ми готові співпрацювати з питань, починаючи від забезпечення населення вашої країни продовольством і закінчуючи військово-технічною співпрацею", - зазначив він.