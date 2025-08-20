ua en ru
Лукашенко захотів військової співпраці з Іраном

Білорусь, Середа 20 серпня 2025 16:18
Лукашенко захотів військової співпраці з Іраном Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Білорусь планує поглиблювати співпрацю з Іраном у всіх сферах, у тому числі й військовій.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час переговорів із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТА.

"Ви були й залишаєтеся нашими друзями. Ми прагнемо виконати всі наші зобов’язання, які взяли на себе перед Іраном. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви приїхали до своїх друзів, і ви можете і повинні почуватися тут як друзі", - сказав Лукашенко президенту Ірану.

Білоруський диктатор "передав вітання" духовному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї та нагадав про свої попередні візити до країни.

"Ми готові обговорювати будь-які питання. У нас немає закритих тем, ми готові співпрацювати з питань, починаючи від забезпечення населення вашої країни продовольством і закінчуючи військово-технічною співпрацею", - зазначив він.

Військові навчання Білорусі та РФ

Нагадаємо, з 12 по 16 вересня 2025 року відбудуться спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025". Очікується, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.

Кремль та Мінськ стверджують, що навчання мають виключно оборонний характер та не несуть загрози. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський попередив, що під прикриттям цих навчань може відбуватися приховане формування наступальних угруповань військ.

Детальніше про те, чи є загроза для України від навчань РФ і Білорусі "Захід-2025" та що кажуть у РНБО - читайте у матеріалі РБК-Україна.

