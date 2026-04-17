Лукашенко призывает на службу офицеров запаса: как это объяснили

20:41 17.04.2026 Пт
2 мин
Что предусматривает указ белорусского диктатора?
Иван Носальский
Лукашенко призывает на службу офицеров запаса: как это объяснили Фото: Александр Лукашенко, белорусский диктатор (kremlin.ru)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса в Вооруженные силы и пограничные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белсат.

Читайте также: "Нам надо мобилизоваться". Лукашенко сеет панику среди своих чиновников

Согласно указу диктатора, призыву подлежат мужчины в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедшие срочную военную службу, службу в резерве вооруженных сил и не имеющие права на отсрочку от призыва.

Такие мероприятия "проводятся вооруженными силами РБ ежегодно на плановой основе".

Белорусские власти заверили, что таким образом они хотят "повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва".

В указе нет деталей о том, какое именно количество белорусских офицеров запаса планируется призвать.

Стоит заметить, что в марте в Беларуси начался призыв мужчин в возрасте от 18 до 27 лет на срочную военную службу. Он продлится до мая.

РФ хочет втянуть Беларусь в войну

Напомним, сегодня, 17 апреля, президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил о том, что Россия снова попытается втянуть Беларусь в войну против Украины.

По его словам, на белорусской территории возле границы с Украиной уже обустраивают дороги и артиллерийские позиции.

Стоит заметить, что в начале полномасштабного вторжения в Украину россияне использовали белорусскую территорию для нанесения ударов по мирным украинским городам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта
Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта
