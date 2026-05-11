"Активность сохраняется". Есть ли угроза для Украины со стороны Беларуси

С начала войны Беларусь оказывает помощь России - свою территорию, военную инфраструктуру и советское вооружение со складов. Кроме того, она усиливает сигнал для вражеских воздушных средств.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны ".

"Беларусь также оказывает помощь России, усиливая сигнал для воздушных средств противника. Они могут быть как стационарные, которые обустраиваются на территории Беларуси. И сейчас мы увидели, что это также происходит с помощью воздушных шаров", - рассказал изданию представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Он отметил, что недавно на территорию Украины залетел воздушный шар, который нес ретранслятор в тот момент, когда Россия наносила удар дронами. Эти средства врага заходят с российской территории и дальше идут вдоль границы с Беларусью.

Демченко отметил, что активность на территории Беларуси сохраняется. Речь идет о дальнейшем наращивании логистических путей, обустройстве полигонов и баз.

Переброска ответственности на Украину

"Общая угроза с территории Беларуси никуда не исчезла. Ранее Минск заявлял о создании Южного оперативного командования именно по направлению границы с Украиной", - сказал он.

Представитель ГПСУ пояснил, что это и информационный шаг со стороны Минска по переброске ответственности на Украину, якобы она представляет угрозу для Беларуси. Он подчеркнул, что угроз для Беларуси никогда не было.

По словам Демченко, обустройство белорусами инфраструктуры по направлению границы с Украиной может быть использовано и россиянами. В то же время страна-агрессор пока не имеет на территории Беларуси подразделений, которые могли бы осуществить повторное вторжение.

"Но, опять же, подыгрывание Москве со стороны Минска, то, как это происходило в предыдущие годы, когда Беларусь предоставляла свою территорию и инфраструктуру для российских войск - такая угроза, конечно, остается", - отметил он.

Есть ли угроза вторжения из Беларуси

Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко утверждает, что сейчас угрозы вторжения из Беларуси нет.

"Но активность на стороне РБ есть, в частности в сооружении фортификаций, не исключено, что это показательные действия, но за всем детально следим", - сказал он.

Демченко отметил, что определенное количество сил и средств Сил обороны находится рядом с Беларусью. Продолжается наращивание инженерного обустройства непосредственно по линии границы, возводятся фортификационные укрепления и минно-взрывные заграждения.

"Россия все это время также, вероятно, давит на Беларусь, чтобы та более масштабно присоединилась к войне, которую развязала Россия против нашей страны. Беларусь, похоже, упирается", - заявил Демченко.

Он добавил, что Минск может присоединиться не полномасштабным вторжением, а попытками дестабилизации ситуации или провокаций на границе.