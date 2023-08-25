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Лукашенко якобы знал о покушении на Пригожина и сообщил об этом Путину

Пятница 25 августа 2023 18:01
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Лукашенко якобы знал о покушении на Пригожина и сообщил об этом Путину Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ранее якобы знал о покушении на главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Он передал эту информацию российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко, которое приводит "БелТА".

"Я вам просто приведу еще один пример. В последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина", - сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, в течение двух часов он поручил найти посла РФ в ОАЭ, его вызвали к нему, и он передал послу шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову (директор ФСБ - ред.) о подготовке покушения на Пригожина.

Информация о якобы покушении дошла до Пригожина

Белорусский диктатор впоследствии уточнил у Пригожина, дошла ли до него эта информация.

Главарь ЧВК "Вагнера" подтвердил, что Путин предупредил его о подготовке покушения.

Вероятная смерть Пригожина

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет с 10 человек на борту, среди которых числился и Пригожин.

Официально его смерть пока не подтвердили, однако американская разведка считает, что Пригожин погиб.

Западный чиновник рассказал Financial Times, что бизнес-джет могли сбить на российской ЗРК, а New York Times пишет, что к аварии мог привести взрыв на борту самолета.

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Александр Лукашенко Объединенные Арабские Эмираты ЧВК Вагнера Евгений Пригожин
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