Лукашенко нібито знав про замах на Пригожина і повідомив про це Путіну
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко раніше нібито знав про замах на ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Він передав цю інформацію російському диктатору Володимиру Путіну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенка, яку приводить "БелТА".
"Я вам просто наведу ще один приклад. Востаннє, коли ми літали в Емірати, до мене надійшла дуже серйозна інформація від джерел, глибше яких не буває, про замах на Євгена Пригожина", - сказав Лукашенко.
За словами Лукашенка, протягом двох годин він доручив знайти посла РФ в ОАЕ, його викликали до нього, і він передав послу шифрограму до Кремля Путіну і Бортнікову (директор ФСБ - ред.) про підготовку замаху на Пригожина.
Інформація про нібито замах дійшла до Пригожина
Білоруський диктатор згодом уточнив у Пригожина, чи дійшла до нього ця інформація.
Ватажок ПВК "Вагнера" підтвердив, що Путін попередив його про підготовку замаху.
Ймовірна смерть Пригожина
23 серпня у Тверській області РФ розбився літак із 10 людьми на борту, серед яких значився й Пригожин.
Офіційно його смерть поки не підтвердили, проте американська розвідка вважає, що Пригожин загинув.
Західний чиновник розповів Financial Times, що бізнес-джет могли збити російською ЗРК, а New York Times пише, до аварії міг призвести вибух на борту літака.
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