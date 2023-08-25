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Лукашенко нібито знав про замах на Пригожина і повідомив про це Путіну

П'ятниця 25 серпня 2023 18:01
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Лукашенко нібито знав про замах на Пригожина і повідомив про це Путіну Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко раніше нібито знав про замах на ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Він передав цю інформацію російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенка, яку приводить "БелТА".

"Я вам просто наведу ще один приклад. Востаннє, коли ми літали в Емірати, до мене надійшла дуже серйозна інформація від джерел, глибше яких не буває, про замах на Євгена Пригожина", - сказав Лукашенко.

За словами Лукашенка, протягом двох годин він доручив знайти посла РФ в ОАЕ, його викликали до нього, і він передав послу шифрограму до Кремля Путіну і Бортнікову (директор ФСБ - ред.) про підготовку замаху на Пригожина.

Інформація про нібито замах дійшла до Пригожина

Білоруський диктатор згодом уточнив у Пригожина, чи дійшла до нього ця інформація.

Ватажок ПВК "Вагнера" підтвердив, що Путін попередив його про підготовку замаху.

Ймовірна смерть Пригожина

23 серпня у Тверській області РФ розбився літак із 10 людьми на борту, серед яких значився й Пригожин.

Офіційно його смерть поки не підтвердили, проте американська розвідка вважає, що Пригожин загинув.

Західний чиновник розповів Financial Times, що бізнес-джет могли збити російською ЗРК, а New York Times пише, до аварії міг призвести вибух на борту літака.

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Олександр Лукашенко Об'єднані Арабські Емірати ПВК Вагнера Євген Пригожин
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