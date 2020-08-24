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Лукашенко звільнив посла, який підтримав протести в Білорусі

Мінськ, Понеділок 24 серпня 2020 19:32
Лукашенко звільнив посла, який підтримав протести в Білорусі
Фото: Ігор Лещеня (slovakia.mfa.gov.by)
Автор: Дмитро Левицький

Лукашенко звільнив посла у Словаччині

Надзвичайний та повноважний посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня був звільнений з займаної посади. Відповідний указ підписав діючий білоруський президент Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє провладне білоруське видання "БелТА".

Зазначимо, посол Лещеня став першим білоруським дипломатом, який підтримав протести у Білорусі, які почалися після проведення президентських виборів. Дипломат заявив, що підтримує право людей на демократичний вибір.

Крім того, посол розповів, що в акціях протесту беруть участь члени його родини.

Після цієї заяви посол Лещеня подав у відставку; у МЗС Білорусі наголосили, що Лещеня вийшов за рамки.

Крім того, подав у відставку голова департаменту Північної Америки і Західної Європи МЗС Білорусі Андрій Бушило.

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Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьСловаччинапосол
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