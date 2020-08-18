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Посол Білорусі в Словаччині подав у відставку

Мінськ, Вівторок 18 серпня 2020 08:17
Посол Білорусі в Словаччині подав у відставку
Фото: Ігор Лещеня (slovakia.mfa.gov.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Посол підтримав акції протесту в Білорусі

Посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня подав у відставку на тлі протестів в Білорусі. Він першим з білоруських дипломатів підтримав акції протесту в країні.

Про це він заявив в інтерв'ю TUT.BY.

За його словами, в МЗС вважають, що зазначена в його заяві громадянська позиція "вийшла за ці рамки".

"Я пішов у відставку. Це логічний крок, тому що як посол я призначений чинним президентом і повинен проводити його політику", - сказав Лещеня.

У МЗС пояснили, що рішення про відставку повинен прийняти глава держави.

Нагадаємо, Ігор Лещеня підтримав учасників акцій протесту на тлі виборів президента і заявив, що солідарний з мітингувальниками.

Зазначимо, голова департаменту Північної Америки і Західної Європи МЗС Білорусі Андрій Бушіло також пішов у відставку.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало, що в ході придушення акцій силовики відкривали стрілянину на ураження.

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