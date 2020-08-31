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Лукашенко звільнив ще одного посла, який виступав за перерахування голосів на виборах

Мінськ, Понеділок 31 серпня 2020 20:30
Лукашенко звільнив ще одного посла, який виступав за перерахування голосів на виборах
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Посол Білорусі в Іспанії Павло Пустовий був звільнений із займаної посади. Відповідний указ підписав чинний білоруський президент Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє видання "Наша Ніва".

Також білоруський президент позбавив Пустового дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу за "неналежне виконання службових обов'язків".

Раніше посол виступив за перерахунок голосів на президентських виборах і провести відкриті судові засідання щодо тих, хто бив мирних демонстрантів і провокував силовиків.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко звільнив з посади посла в Словаччині Ігоря Лещеню; він був першим білоруським дипломатом, який підтримав протести в країні.

Крім того, третього секретаря посольства Білорусі в Індії Андрія Місюру звільнили за підтримку протестувальників.

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Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьІспаніяпосол
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