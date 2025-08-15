У Лукашенко заявили, что Трамп согласился посетить Минск по приглашению диктатора

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время разговора с президентом США Дональдом Трампом пригласил его посетить Минск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу белорусского диктатора.

У Лукашенко рассказали, что тот обсудил с Трампом вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию "в горячих точках", в том числе в Украине.

"Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", - добавили в пресс-службе.