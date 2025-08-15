ua en ru
У Лукашенко заявили, что Трамп согласился посетить Минск по приглашению диктатора

Пятница 15 августа 2025 18:21
UA EN RU
У Лукашенко заявили, что Трамп согласился посетить Минск по приглашению диктатора Фото: Александр Лукашенко, белорусский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время разговора с президентом США Дональдом Трампом пригласил его посетить Минск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу белорусского диктатора.

У Лукашенко рассказали, что тот обсудил с Трампом вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию "в горячих точках", в том числе в Украине.

"Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", - добавили в пресс-службе.

Разговор Трампа и Лукашенко

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что он провел "очень удачный" телефонный разговор с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

По словам американского лидера, они обсуждали освобождение еще 1300 заключенных в Беларуси.

Трамп также добавил, что "с нетерпением ждет встречи с Лукашенко в будущем".

Стоит заметить, что такой звонок прошел за несколько часов до встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Все детали о предстоящей встрече - в материале РБК-Украина.

