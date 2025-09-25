Лукашенко доставил Путину "весточки" от американцев

Как передает РБК-Украина , об этом Лукашенко заявил в комментарии пропагандистам РФ.

"От американцев накопилось много вопросов, поэтому завтра я могу вам об этом сказать", - добавил он.

Лукашенко рассказал, что во время завтрашней встречи с Путиным в Москве передаст ему "все весточки и сообщения". По его словам, это будет большой блок для обсуждения. Речь о "некоторых предложениях".

Разговор Лукашенко и Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 15 августа.

По словам Трампа, разговор был прекрасным. В частности, они обсуждали визит российского диктатора Владимира Путина на Аляску, который состоялся в тот же день.

Американский лидер заявил, что "с нетерпением ждет встречи" с Лукашенко.

При этом позже пресс-служба белорусского диктатора сообщила, что Трамп якобы согласился приехать с семьей в Минск по его приглашению.

Также там добавили, что Трамп и Лукашенко обсуждали ситуацию в "горячих точках", в том числе и в Украине.