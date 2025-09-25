Лукашенко доставив Путіну "вісточки" від американців

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує передати російському диктатору Володимиру Путіну "вісточки" від США.

Як передає РБК-Україна, про це Лукашенко заявив у коментарі пропагандистам РФ.

Лукашенко розповів, що під час завтрашньої зустрічі з Путіним у Москві передасть йому "всі вісточки і повідомлення". За його словами, це буде великий блок для обговорення. Мова про "деякі пропозиції". "Від американців накопичилося багато запитань, тому завтра я можу вам про це сказати", - додав він.