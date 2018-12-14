Лукашенко заявив, що Порошенко не підтримав його ініціативи щодо Донбасу

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Зокрема, Лукашенко пропонував віддати Білорусі контроль над російсько-українським кордоном

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Петро Порошенко не підтримав його пропозицію посередництва в конфлікті з Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруські ЗМІ.

Лукашенко заявив, що його пропозиції щодо контролю на кордоні України і РФ та проведення виборів на Донбасі не знайшли підтримки, зокрема, у Порошенка.

"Я вже готовий був як прикордонник стати на тій межі, враховуючи, що до мене нормально російські люди ставляться і українці, і вибори там провести за Мінськими угодами... Що ви думаєте? Ті, кому треба припинити цю війну, насамперед Порошенку і українцям, самі почали це відкидати. Мотивацію знайшли: Лукашенко проросійський", - заявив він.

Крім того, Лукашенко заявив, що без участі США "ніяка Європа, Меркель чи Макрон проблему не вирішать".

"Але ми втрьох (Росія, Україна і Білорусь, ред.) вирішити можемо. Як це зробити? Треба сісти і подумати, але для цього треба відмовитися від нападок. Може десь щось вивести за дужки, десь щось простити на цьому етапі", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Російською Федерацією для його вирішення. За словами Лукашенка, "цю проблему повинні вирішити три слов'янські народи".

Крім того, Лукашенко пропонував віддати Білорусі контроль над російсько-українським кордоном.

Також повідомлялося, що Лукашенко вважає небезпечним будь-яке зволікання в вирішенні конфлікту на Донбасі.