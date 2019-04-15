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Українські війська ліквідували чотирьох бойовиків на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    15.04.2019 - 08:25
Українські війська ліквідували чотирьох бойовиків на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В зоні ООС на Донбасі противник поніс значні втрати

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські війська ліквідували чотирьох бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора противник 10 разів порушив режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. Обстріл зафіксовано в районі Водяного, Невельського, Широкиного, Авдіївки, Кримського, Золотого-4, Новотошківського і Новолуганського. В результаті обстрілів поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил.

Крім того, за даними розвідки, 14 квітня чотирьох бойовиків знищили, ще троє отримали поранення.

Українські війська ліквідували чотирьох бойовиків на Донбасі

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області бойовики з "Градів" обстріляли село Орлівка в районі Ясинуватої.

Зазначимо, українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) продовжує фіксувати порушення російськими окупаційними військами угод про відвід важкого озброєння.

 

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Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелбойовики
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