В Луганской области приостановили разминирование на одном из участков

Иллюстративное фото (www.dsns.gov.ua)

Разминирование продолжится в марте 2020 года

В Попаснянском районе Луганской области специалисты прекратили разминирование территорий от взрывоопасных предметов, которые начались в сентябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что в рамках совместного проекта Украины и Дании по разминированию с сентября начались работы по очистке загрязненных районов взрывоопасными предметами.

"В конце ноября работы по разминированию в рамках совместного проекта было приостановлено. Дальнейшее выполнение задач по очистке (разминированию) территории Луганской области от взрывоопасных предметов в рамках совместного проекта планируется ориентировочно с марта 2020 года по отдельному решению ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября на участке разведения №3 в Петровском завершились работы по разминированию территорий, и начался демонтаж фортификаций.

Ранее РБК-Украина писало, что в ВСУ готовят водолазов к разминированию Азовского моря и прифронтовых водоемов после окончания боевых действий на Донбассе.

Также сообщалось, что вопрос дальнейшего разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе будет обсуждаться на встрече "нормандской четверки".