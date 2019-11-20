Повне розведення на Донбасі обговорять на нормандській зустрічі, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

До нормандської зустрічі питання подальшого розведення не підніматиметься

Питання подальшого розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі не обговорюватиметься до зустрічі у нормандському форматі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Станиці Луганської, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, розведення сил на ділянках в районі Петрівського, Станиці Луганської та Золого проводилося з метою розблокування саміту в нормандському форматі.

"Ми зробили розведення в трьох точках щоб розблокувати зустріч в нормандському форматі. (Подальше розведення сил - ред.) це більш складне питання, там є ділянки, які більш складні для обговорення розведення. Зараз ми про це не говоримо, будемо говорити на зустрічі (у нормандському форматі - ред.)", - заявив Зеленський.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської. Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 20 листопада 2019 р.

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін запропонував розвести війська вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі. Путін наголосив, що здійснити розведення сил на всій лінії розмежування треба якнайшвидше, щоб "гармати перестали стріляти".

Також РБК-Україна писало, що зустріч у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 9 грудня у Парижі. Всі сторони погодилися на цю дату.