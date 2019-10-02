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"Динамо" вирушило на матч Ліги Європи з "Лугано"

Новини » Спорт    02.10.2019 - 12:21
"Динамо" вирушило на матч Ліги Європи з "Лугано"

Михайличенко взяв до Швейцарії 21 футболіста

Київське "Динамо" вирушило на матч другого туру групового етапу Ліги Європи проти "Лугано". Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

До Швейцарії наставник киян Олексій Михайличенко взяв наступних футболістів:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук

Захисники: Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзьора

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Георгій Цітаішвілі, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський

Нападники: Фран Сіль, Жерсон Родрігес, Артем Бесєдін

Зустріч "Лугано" - "Динамо відбудеться в четвер, 3 жовтня, у Санкт-Галлені на Kybunpark St. Gallen (стадіон у Лугано не відповідає вимогам УЄФА для поєдинків основних стадій єврокубків), початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Динамо" з перемоги над "Мальме" стартувало в Лізі Європи.

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