Лугано - Динамо: прогноз букмекерів

Фото: "Динамо" готується до матчу з "Лугано" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом київський клуб

Між командами "Лугано" та "Динамо" Київ відбудеться поєдинок другого туру групового етапу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1".

3 жовтня 22:00

Санкт-Галлен, стадіон "Кібун Парк"

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є віце-чемпіон України минулого сезону. На перемогу "Динамо" коефіцієнт становить - 2,10, тоді як на перемогу швейцарського "Лугано" котирування - 3,90. Імовірність нічийного результату оцінюється в 3,45.

Поєдинок відбудеться в четвер, 3 жовтня, на стадіоні "Кібун Парк" в Санкт-Галлені. На грі працюватиме суддівська бригада з Франції на чолі з 30-річним Карімом Абедом.

Нагадаємо, що в першому турі Ліги Європи "Лугано" в гостях мінімально поступився в Копенгагені однойменному клубу. А "Динамо" в рідних стінах здобув перемогу над "Мальме" з рахунком 1:0. Переможний гол на 84 хвилині забив Віталій Буяльський. Він разом з Артемом Шабановим потрапив в сотню кращих за підсумками першого туру за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).