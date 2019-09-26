Два гравці "Динамо" потрапили у сотню найкращих після 1 туру Ліги Європи

Фото: "Динамо" - "Мальме" (facebook.com/fcdynamoua)

Ще один українець Євген Банада з "Олександрії" посів 137 сходинку

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував список найкращих гравців за підсумками першого туру групового етапу Ліги Європи, у першій сотні якого знайшлось місце двом гравцям київського "Динамо". Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Півзахисник Віталій Буяльський, який став автором переможного гола у ворота "Мальме" (1:0), посів 51 місце у рейтингу, набравши 1914 балів. Захисник Аретм Шабанов на 97 позиції з 1529 пунктів.

Ще один українець Євген Банада з "Олександрії" посів 137 сходинку (1353 очки). Його команда поступилась "Вольфсбургу" в дебютному матчі групи Ліги Європи.

Очолив список форвард "Лудогорця" Клаудіу Кешеру, у якого 3257 балів завдяки хет-трику у ворота ЦСКА (5:1).

Нагадаємо, Україна опустилася на 10 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед Голландію.

Восьма і дев'ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові квоти в єврокубках, а ось 10 позиція вже втрачає деякі привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше). Не кажучи вже про 11, яка не дозволяє асоціації делегувати свій клуб автоматом в групу Ліги чемпіонів.