Локдаун у Полтавській області: як курсуватимуть поїзди
"Укрзалізниця" поки що не змінюватиме курсування поїздів у Полтавській області після того, як вона перейде у "червону" зону карантину. Однак наразі УЗ опрацьовує формат можливих обмежень.
Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.
Як зазначив міністр, в "Укрзалізниці" є тиждень, щоб надати пропозиції щодо організації перевезень у "червоній" Полтавській області.
"Доти потяги далекого сполучення курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про запровадження обмежень та їх характер УЗ повідомить додатково", - заявив Криклій.
З 15 квітня територія Полтавської області перейде у "червону" зону карантину. У регіоні, зокрема, буде заборонена робота ТРЦ, кафе та ресторани будуть працювати тільки на винос, а школярі перейдуть на дистанційну форму навчання.
Нагадаємо, УЗ скасувала низку рейсів у західні регіони України. Курсування поїздів скасували через низький попит.
До цього УЗ відновила повноцінне курсування поїздів до Закарпатської області, яка вийшла з "червоної" зони карантину.