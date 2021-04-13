Локдаун у Полтавській області: як курсуватимуть поїзди

"Укрзалізниця" поки що не змінюватиме курсування поїздів у Полтавській області після того, як вона перейде у "червону" зону карантину . Однак наразі УЗ опрацьовує формат можливих обмежень.

Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі .

Як зазначив міністр, в "Укрзалізниці" є тиждень, щоб надати пропозиції щодо організації перевезень у "червоній" Полтавській області.

"Доти потяги далекого сполучення курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про запровадження обмежень та їх характер УЗ повідомить додатково", - заявив Криклій.

З 15 квітня територія Полтавської області перейде у "червону" зону карантину. У регіоні, зокрема, буде заборонена робота ТРЦ, кафе та ресторани будуть працювати тільки на винос, а школярі перейдуть на дистанційну форму навчання.