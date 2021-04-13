"Укрзалізниця" скасувала частину рейсів на західну Україну: названо причину

Укрзалізниця внесла низку змін до розкладу руху поїздів далекого сполучення. Зокрема, було скасовано декілька рейсів до Західної України та заплановано додаткові рейси перед літнім сезоном, призначення яких залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Вже додані до розкладу поїзди № 77/78 Харків - Маріуполь, № 119/120 Львів - Запоріжжя, № 719/720 Харків - Київ, а також збільшено періодичність курсування поїзда № 19/20 Попасна - Київ (по парних днях тижня).

Водночас у зв’язку з низьким попитом на перевезення під час карантину, Укрзалізницею прийнято рішення тимчасово скасувати кілька рейсів до Західної України:

з 13 квітня - № 29/30 Київ - Ужгород (курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, населеність на 11–25 квітня – 2%);

з 13 квітня - № 5/6 Ужгород - Херсон, (6 вагонів з 10, населеність з 11 по 25 квітня - менш як 1%);

з 14 квітня - № 243/244 Київ - Рахів, (11 вагонів з 18, населеність з 11 по 25 квітня - 7%).

"Підкреслюємо, що Укрзалізниця моніторить пасажиропотік на щоденній основі і готова миттєво відновлювати рейси у якості підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзди до травневих свят та літнього туристичного сезону", - заявили в УЗ.

Також там відзначили широкий вибір альтернативних рейсів, зокрема до 15 поїздів на день різного класу у львівському напрямку, та нагадали, що у випадку скасування рейсу пасажирові повертається повна вартість квитка.

Крім цього, Укрзалізниця відновила курсування низки поїздів далекого сполучення до Закарпатської області у зв’язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.

Разом з тим, через економічну необґрунтованість з поточного тижня змінюється періодичність курсування поїздів: