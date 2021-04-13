Локдаун в Полтавской области: как будут курсировать поезда
"Укрзализныця" пока не будет менять курсирование поездов в Полтавской области после того, как она перейдет в "красную" зону карантина. Однако сейчас УЗ прорабатывает формат возможных ограничений.
Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
Как отметил министр, в "Укрзализныци" есть неделя, чтобы предоставить предложения по организации перевозок в "красной" Полтавской области.
"До тех пор поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будет ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", - заявил Криклий.
С 15 апреля территория Полтавской области перейдет в "красную" зону карантина. В регионе, в частности, будет запрещена работа ТРЦ, кафе и рестораны будут работать только на вынос, а школьники перейдут на дистанционную форму обучения.
Напомним, УЗ отменила ряд рейсов в западные регионы Украины. Курсирование поездов отменили из-за низкого спроса.
До этого УЗ возобновила полноценное курсирования поездов в Закарпатской области, которая вышла из "красной" зоны карантина.