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Локдаун в Полтавской области: как будут курсировать поезда

Новина українською → Полтавская область, Вторник 13 апреля 2021 15:21
Локдаун в Полтавской области: как будут курсировать поезда Фото: стало известно, как будут курсировать поезда в Полтавской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

"Укрзализныця" пока не будет менять курсирование поездов в Полтавской области после того, как она перейдет в "красную" зону карантина. Однако сейчас УЗ прорабатывает формат возможных ограничений.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Как отметил министр, в "Укрзализныци" есть неделя, чтобы предоставить предложения по организации перевозок в "красной" Полтавской области.

"До тех пор поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будет ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", - заявил Криклий.

С 15 апреля территория Полтавской области перейдет в "красную" зону карантина. В регионе, в частности, будет запрещена работа ТРЦ, кафе и рестораны будут работать только на вынос, а школьники перейдут на дистанционную форму обучения.

Напомним, УЗ отменила ряд рейсов в западные регионы Украины. Курсирование поездов отменили из-за низкого спроса.

До этого УЗ возобновила полноценное курсирования поездов в Закарпатской области, которая вышла из "красной" зоны карантина.

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Новости Украины Общество Карантин Локдаун Полтавская область Укрзализныця поезд
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