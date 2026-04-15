На левом берегу Киева и в Броварах слышали взрыв: стала известна причина

Сегодня, 15 апреля, на левом берегу Киева и в Броварах слышали взрыв. Это было контролируемое уничтожение части российской ракеты.
Об этом РБК-Украина сообщили источники.
По данным источников, состоялся плановый подрыв боевой части российской ракеты, которую нашли в Деснянском районе.
Ранее сегодня полиция Киева сообщала об обнаружении боевой части российского "Искандера" в Деснянском районе столицы
Правоохранители также предупреждали о том, что специалисты взрывотехнической службы проведут контролируемое уничтожение боеприпаса.
В полиции отметили, что жители близлежащих районов могут услышать звуки взрывов, и добавили, что угроза для населения отсутствует.
В ночь на сегодня российские оккупанты атаковали ударными дронами территорию Киевской области. В Белой Церкви повреждено помещение предприятия, в Обуховском районе - хозяйственные постройки двух частных домовладений. Никто не пострадал.
В Днепре в результате обстрела возник пожар в административном здании, ранения получила 29-летняя женщина. Кроме того, под ударом оказались Черкассы и область - там, согласно предварительным данным, известно о трех пострадавших.
Уже под утро оккупанты массированно атаковали Запорожье. В результате вражеского удара возник масштабный пожар, погибла 74-летняя продавщица киоска.
По данным Воздушные силы ВСУ, этой ночью враг применил три баллистические ракеты "Искандер-М", а также 324 ударных беспилотника различных типов.
