Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

На левом берегу Киева и в Броварах слышали взрыв: стала известна причина

11:53 15.04.2026 Ср
2 мин
Есть ли угроза для жителей Киева и области?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Киеве взорвали боевую часть российского "Искандера" (facebook.com/UA.KyivPolice)

Сегодня, 15 апреля, на левом берегу Киева и в Броварах слышали взрыв. Это было контролируемое уничтожение части российской ракеты.

По данным источников, состоялся плановый подрыв боевой части российской ракеты, которую нашли в Деснянском районе.

Ранее сегодня полиция Киева сообщала об обнаружении боевой части российского "Искандера" в Деснянском районе столицы

Правоохранители также предупреждали о том, что специалисты взрывотехнической службы проведут контролируемое уничтожение боеприпаса.

В полиции отметили, что жители близлежащих районов могут услышать звуки взрывов, и добавили, что угроза для населения отсутствует.

Обстрел Украины в ночь на 15 апреля

В ночь на сегодня российские оккупанты атаковали ударными дронами территорию Киевской области. В Белой Церкви повреждено помещение предприятия, в Обуховском районе - хозяйственные постройки двух частных домовладений. Никто не пострадал.

В Днепре в результате обстрела возник пожар в административном здании, ранения получила 29-летняя женщина. Кроме того, под ударом оказались Черкассы и область - там, согласно предварительным данным, известно о трех пострадавших.

Уже под утро оккупанты массированно атаковали Запорожье. В результате вражеского удара возник масштабный пожар, погибла 74-летняя продавщица киоска.

По данным Воздушные силы ВСУ, этой ночью враг применил три баллистические ракеты "Искандер-М", а также 324 ударных беспилотника различных типов.

Подробнее о последствиях очередной массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Больше по теме:
КиевВойна в УкраинеРакеты