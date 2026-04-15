На левом берегу Киева и в Броварах слышали взрыв: стала известна причина

По данным источников, состоялся плановый подрыв боевой части российской ракеты, которую нашли в Деснянском районе.

Ранее сегодня полиция Киева сообщала об обнаружении боевой части российского "Искандера" в Деснянском районе столицы

Правоохранители также предупреждали о том, что специалисты взрывотехнической службы проведут контролируемое уничтожение боеприпаса.

В полиции отметили, что жители близлежащих районов могут услышать звуки взрывов, и добавили, что угроза для населения отсутствует.

Обстрел Украины в ночь на 15 апреля

В ночь на сегодня российские оккупанты атаковали ударными дронами территорию Киевской области. В Белой Церкви повреждено помещение предприятия, в Обуховском районе - хозяйственные постройки двух частных домовладений. Никто не пострадал.

В Днепре в результате обстрела возник пожар в административном здании, ранения получила 29-летняя женщина. Кроме того, под ударом оказались Черкассы и область - там, согласно предварительным данным, известно о трех пострадавших.