В Литве готовы сбивать вражеские истребители в собственном воздушном пространстве
Литва считает целесообразным сбивать вражеские истребители в собственном воздушном пространстве, но подчеркивает - важно управлять эскалацией, чтобы не усугубить кризис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис заявил, что в случае необходимости страна должна сбивать самолеты, которые нарушают ее воздушное пространство.
По его словам, такие действия становятся особенно актуальными после инцидента на прошлой неделе, когда три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии, члена НАТО.
Матульонис подчеркнул, что вопрос сбития объектов, нарушивших воздушное пространство, относится к национальной компетенции. В то же время он добавил, что НАТО может принять собственные меры, если будет обнаружена угроза.
"Но сам процесс не так прост, как мы представляем - если самолет влетает, и на него сразу же выпускают ракеты. Мы также должны помнить об этом. Это может быть непопулярным в Литве, но управление эскалацией также является важным делом", - отметил советник президента.
Напомним, во время вчерашней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидер США Дональд Трамп сделал заявление относительно российских самолетов, которые нарушили воздушное пространство стран НАТО. По его словам, страны Альянса должны сбивать российские истребители.
Провокации РФ
10 сентября российские дроны массированно атаковали Украину, и во время этой атаки около 20 беспилотников залетели на территорию Польши. В связи с этим страна подняла в небо авиацию и впервые сбивала вражеские объекты над своей территорией.
19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. Известно, что они находились в воздушном пространстве страны около 12 минут.
Вечером 22 сентября несколько неизвестных дронов нарушили воздушное пространство Дании, из-за чего аэропорт Копенгагена прекратил свою работу почти на четыре часа.
Также в ночь на 23 сентября была остановлена работа аэропорта "Гардермуен" в столице Норвегии, Осло. Причиной также стала фиксация нескольких беспилотников.