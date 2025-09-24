У Литві готові збивати ворожі винищувачі у власному повітряному просторі

Литва вважає доцільним збивати ворожі винищувачі у власному повітряному просторі, але наголошує - важливо керувати ескалацією, щоб не погіршити кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що у разі необхідності країна повинна збивати літаки, які порушують її повітряний простір.

За його словами, такі дії стають особливо актуальними після інциденту минулого тижня, коли три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії, члена НАТО.

Матульоніс підкреслив, що питання збиття об’єктів, які порушили повітряний простір, належить до національної компетенції. Водночас він додав, що НАТО може вжити власних заходів, якщо буде виявлена загроза.

"Але сам процес не такий простий, як ми уявляємо - якщо літак влітає, і на нього відразу ж випускають ракети. Ми також повинні пам’ятати про це. Це може бути непопулярним в Литві, але управління ескалацією також є важливою справою", - зазначив радник президента.